Ayasofya'da ilk namaz Bizans sevdalısı kemalistlerin kimyalarını bozdu... Ali Erbaş'a linç girişimi!

Ayasofya’nın ibadete açılmasını hazmedemeyen ve tepkilerden çekindiği için ses çıkaramayanlar ‘Atatürk’e sığındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı, okuduğu hutbeyi ‘Atatürk düşmanlığı’ ile itham ederek sosyal medyada linç etmek istediler.

Erbaş’ın Ayasofya müze yapılmadan önce 481 yıl devam eden kılıçla hutbeye çıkma geleneğini yeniden hayata geçirmesi de akıl dışı yorumlarla saptırıldı. Başta CHP ve İYİ Parti milletvekilleri olmak üzere çok sayıda isim Erbaş’ı çirkince ifadelerle hedef gösterdi.

Tehditler savurdular

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “...Ali Erbaş and olsun ki, o koltukta oturup Atatürk’e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin” paylaşımında bulunarak Erbaş’ı açıkça tehdit etti. Erbaş’ı FETÖ’cü olmakla itham eden CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise “... Bu ülkeye adaletin geldiği gün de hesap verecek. Kendisini şeyhülislam sanıyor. FETÖ yancısını bu rüyasından uyandıracağız” dedi.

Erbaş’a lanet okudular

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erbaş’a lanet okuduğu paylaşımında, “... milli haysiyet ve şerefimizi koruyanlara, İstanbul’u ve tüm yurdu işgalden kurtaranlara her kim lanet okuyorsa, asıl ona lanet olsun!” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Atatürk’e lanet okuyarak, birilerine selam çakmış olabilir. Ama unutulmamalı ki; gün gelir bunun siyasi ve hukuki sonuçları olur” diyerek Erbaş’a tehditler savurdu.

Hakaret yağdırdılar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ “Allah’ın gazabı, Atatürk’e lanet okuyan omurgasız, milli kimliksiz, emperyalizmin ajanlarının üstüne olsun”, bir başka İYİ Partili Aytun Çıray ise “Atatürk’e lânet okuyan FETÖ’cü Adil Öksüz’ün jüri hocasını unutana lânet olsun” diyerek açıkça hakaret ettiler.