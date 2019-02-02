Ayakkabı ihracatında en büyük pay Rusya’nın

Türkiye’nin ayakkabı ihracatı 2018’de yüzde 15 artarak 888 milyon dolara yükseldi. Ayakkabı ihracatında Rusya başı çekti. Söz konusu ülkeye yapılan satışlar 74 milyon dolardan yüzde 78 artışla 132 milyon dolara çıktı. Ayakkabı ihracatında Rusya’yı 83 milyon dolarla Irak ve 61 milyon dolarla Almanya izledi.

Hedef 1.5 milyar dolar

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Rusya’ya ihracatı arttırmaya devam edeceklerini belirtti. Sektör olarak 2018’i başarıyla tamamladıklarına dikkat çeken Zandar, “2019’da da ayakkabı ihracatının 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını umuyoruz” dedi.