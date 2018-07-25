Avusturya ekibi Trabzonspor'da forma giyen Ramil Sheydaev'e resmen talip oldu!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Avusturya ekiplerinden Mattersburg Teknik Direktörü Gerald Baumgartner flaş açıklamalarda bulundu.

Gerald Baumgartner, Mayıs ayında transferi gerçekleşmeyen Trabzonspor'da forma giyen Ramil Sheydaev'i tekrardan istediklerini resmen açıkladı. Tüm şartlar kabul edildi. Eğer Sheydaev bize gelmezse çantada B planımız var şeklinde konuştu.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR