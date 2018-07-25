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Avusturya ekibi Trabzonspor'da forma giyen Ramil Sheydaev'e resmen talip oldu!

Trabzonspor'da forma giyen genç oyuncu 22 yaşındaki Ramil Sheydaev'e sürpriz talip çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 02:39
Avusturya ekibi Trabzonspor'da forma giyen Ramil Sheydaev'e resmen talip oldu!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Avusturya ekiplerinden Mattersburg Teknik Direktörü Gerald Baumgartner flaş açıklamalarda bulundu.

Gerald Baumgartner, Mayıs ayında transferi gerçekleşmeyen Trabzonspor'da forma giyen Ramil Sheydaev'i tekrardan istediklerini resmen açıkladı. Tüm şartlar kabul edildi. Eğer Sheydaev bize gelmezse çantada B planımız var şeklinde konuştu.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 02:39
  1. Trabzonspor
  2. Mattersburg
  3. Ramil Sheydaev
  4. Gerald Baumgartner

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