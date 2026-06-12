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Yerel Avşa Adası’nda yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Yerel

Avşa Adası’nda yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara destek veriyor.

Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası’nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Avşa Adası’nda Malikilik mevkisinde, eski çöp alanı olarak bilinen bölgede meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri karadan müdahale ederken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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