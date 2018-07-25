Avrupa'da dev transfer resmen gerçekleşti

İspanyol devi Atletico Madrid, Sporting Lisbon forması giyen Gelson Martins'i transfer ettiğini açıkladı. 35 milyon Euro değer biçilen Gelson Martins, Sporting Lisbon ile sözleşmesini feshettiği için Atletico, herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Gelson Martins'in adı başta Premier Lig ekipleri olmak üzere birçok takımla anılıyordu.