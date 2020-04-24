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Dünya

Avrupa ülkesinden Ermenistan'ı çıldırtacak karar! Türkiye'ye destek verdiler

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Ukrayna, ülke içerisinde sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak tüm etkinlikleri yasakladı.

2020-04-24 15:13:00 -
Avrupa ülkesinden Ermenistan'ı çıldırtacak karar! Türkiye'ye destek verdiler

Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi 'soykırım' gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ile yakın dostluk kuran ülkelerin başında gelen Ukrayna, Ermenileri kızdıracak bir karara imza attı.

Rusya Araştırma Enstitisü'nün haberine göre; Devlet Başkanı Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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