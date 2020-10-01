Avrupa, kahve için 7,5 milyar avro ödedi

Avrupa ülkelerinin kahve için harcadığı ithalat rakamları açıklandı.

1 Ekim Uluslararası Kahve Günü'nde Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) kahve ithalatı verilerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl kahve ithalatı için 7,5 milyar avro harcadığı bildirildi.

AB ülkeleri, kahve itlahatını en fazla 932 bin tonla Brezilya'dan gerçekleştirdi. Brezilya'yı sırayla Vietnam 673 bin tonla, Honduras 221 bin tonla, Kolombiya 166 bin tonla, Uganda 145 bin tonla, Hindistan 137 bin tonla ve Peru 113 bin tonla izledi.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya 1,1 milyon tonla en çok kahve ithal ülke oldu. Almanya'nın ardından ise sırayla İtalya, Belçika, İspanya ve Fransa geldi.