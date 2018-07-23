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Avrupa devinden Pepe hamlesi

Portekiz Ligi şampiyonu Porto, Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu Pepe için harekete geçti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:13
Avrupa devinden Pepe hamlesi

Beşiktaş'ın savunmadaki yıldız futbolcusu Pepe için eski takımı Porto devreye girdi.

Portekiz basınının iddiasına göre savunmadaki iki futbolcusu Ivan Marcano ve Diego Reyes ile yollarını ayıran ve önceliği defansa veren Porto, listenin ilk sırasına Beşiktaş'tan Pepe'yi aldı.

Portekiz basını, Pepe'nin de Portekiz'e dönmeye sıcak baktığını belirtirken transferdeki tek sorunun 35 yaşındaki futbolcunun maaşı olduğu kaydedildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ İSTENECEK

Porto'nunPepe'den maaşında indirime gitmesini isteyeceği, aksi taktirde transferin zor olduğu iddia edildi.

2004 yılında Maritimo'dan Porto'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Porto'da kendisini gösterdikten sonra Real Madrid'e transfer olmuş ve İspanyol devinde 10 sene forma giymişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:13
  1. Real Madrid
  2. Portekiz
  3. Beşiktaş
  4. Porto

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