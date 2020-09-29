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Ekonomi Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:38:17 -
Avrupa borsaları ABD siyasetine ve Brexit'e yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD'de Başkan adaylarının canlı yayın tartışması öncesinde Brexit görüşmelerine yönelik endişelerle dünkü kazançlarını kaybederek günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 değer kaybederek 361,49 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalarak 5.897,5 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 kayıpla 12.825,82 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 4.832,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 gerileyerek 19.061,18 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,44 artarak 1,172 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu, ekonomisi toparlanma sürecinde olan Avrupa'da artan Kovid-19 vaka sayılarının yatırımcıların salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerini artırdığını kaydetti.

Analistler, piyasaların bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini de belirtti.

Avrupa borsaları dün, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen banka hisselerindeki değer kazancı ile haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlamıştı.

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