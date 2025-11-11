  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig takımı başkanı tutuklandı

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Yaşam Avcılar’da metrobüs çilesi: Seferler felç oldu
Yaşam

Avcılar’da metrobüs çilesi: Seferler felç oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

İstanbul Avcılar'da Söğütlüçeşme istikametine giden bir metrobüsün Şükrübey durağında aniden arızalanması, seferlerde büyük aksamalara yol açtı. Arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk ve yolda kilometrelerce uzayan metrobüs kuyruğu meydana geldi.

İstanbul'da mesai saatlerinin yoğunluğu, Avcılar'daki arızasıyla katlandı. Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden bir metrobüsün Şükrübey durağında arızalanması, metrobüs hattının en kritik noktalarından birinde ulaşımı felç etti.

Özellikle Şükrübey ve çevresindeki duraklarda yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Metrobüs yolu üzerinde ise arızalı aracın arkasında kilometrelerce uzayan metrobüs kuyruğu oluştu.

 Ekiplerin hızlı müdahalesiyle arızalanan metrobüsün yoldan çekildi. 

METROBÜS ARIZALANDI

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı.

Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı. Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi.

Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Likayatsiz yandaşlar bugünü de boş geçmedi: Metrobüs önündeki metrobüse çarptı 1 kişi yaralandı, trafik kilitlendi
Likayatsiz yandaşlar bugünü de boş geçmedi: Metrobüs önündeki metrobüse çarptı 1 kişi yaralandı, trafik kilitlendi

Gündem

Likayatsiz yandaşlar bugünü de boş geçmedi: Metrobüs önündeki metrobüse çarptı 1 kişi yaralandı, trafik kilitlendi

İstanbul'da Metrobüs Yangını
İstanbul'da Metrobüs Yangını

Yerel

İstanbul'da Metrobüs Yangını

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Kablo canavarına suç üstü!
Gündem

Kablo canavarına suç üstü!

Rusya’ya ait “Yantar” adlı casus gemi, telekomünikasyon kablolarının bulunduğu bölgede tespit edilerek Hollanda donanması tarafından durduru..
27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor
Gündem

27 mahkûm cezaevinde ölü bulundu! Mahkûmların neden öldüğü araştırılıyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun ölü bulunması ülkeyi ayağa kaldırdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23