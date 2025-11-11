Avcılar’da metrobüs çilesi: Seferler felç oldu
İstanbul Avcılar'da Söğütlüçeşme istikametine giden bir metrobüsün Şükrübey durağında aniden arızalanması, seferlerde büyük aksamalara yol açtı. Arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk ve yolda kilometrelerce uzayan metrobüs kuyruğu meydana geldi.
İstanbul'da mesai saatlerinin yoğunluğu, Avcılar'daki arızasıyla katlandı. Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden bir metrobüsün Şükrübey durağında arızalanması, metrobüs hattının en kritik noktalarından birinde ulaşımı felç etti.
Özellikle Şükrübey ve çevresindeki duraklarda yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Metrobüs yolu üzerinde ise arızalı aracın arkasında kilometrelerce uzayan metrobüs kuyruğu oluştu.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle arızalanan metrobüsün yoldan çekildi.
