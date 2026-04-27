Avcılar sahilinde İBB zulmü! Vatandaş güzel havanın tadını çıkarırken tuvalet kuyruğunda perişan oldu!
İstanbul Avcılar'da bahar güneşini fırsat bilen binlerce vatandaş hafta sonu sahile akın ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ihmalkarlığı keyifleri kaçırdı. Piknik yapıp çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen İstanbullular, temel bir ihtiyaç olan tuvalet konusunda İBB engeline takıldı. Sahildeki yoğunluk havadan dronla görüntülenirken, ortaya çıkan uzun kuyruklar "Bu mu sizin hizmet anlayışınız?" dedirtti.
İstanbul Avcılar'da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu sahile akın etti. Aileleriyle beraber sahile gelen vatandaşlar bir yandan piknik yaparken, bir yandan da uçurtma uçurdu. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.
"Hafta sonunu böyle değerlendiriyoruz"
Ailesiyle birlikte sahile gelen Fırat Demir isimli vatandaş, "Bugün havayı güzel bulduk. Çocuklara hava aldıralım dedik. En azından çimlere basmaları için getirdik. Güzel havalarda iyi oluyor. Hafta sonunu da böyle değerlendiriyoruz. Çocuklar da dört gözle havaların iyi olmasını beklediği için ilk fırsatta sahile indik" dedi.
Öte yandan, sahile akın eden vatandaşlar, sahilde bulunan İBB'ye ait tuvaletlerin yetersiz olmasından dolayı tuvaletler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Karadeniz'de zehir tacirlerine şafak operasyonu! Kırklareli Jandarması ve Sahil Güvenlik nefes kesti! 200 kilo uyuşturucu ele geçirildi!