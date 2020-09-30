AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı tanıtıldı! Karaismailoğlu: Ücretsiz internet paketi verilecek

Ertuğrul Şahan Ankara

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın büyük bir hızla dijitalleştiğine dikkati çekti. Karaismailoğlu, dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu salgın koşullarında, son 6 ayda bilgi ve iletişim altyapılarının öneminin daha da arttığını söyledi.

Artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına çözümler

Özellikle sesli ve görüntülü arama, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamaları, video konferans toplantıları, e-sağlık uygulamaları, e-Ticaret ve e-Devlet uygulamaları kullanımı önemli ölçüde yaygınlaşırken sosyal ve ekonomik hayatın, bilgi ve iletişim altyapılarına daha fazla bağımlı hale geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Özellikle salgın sürecinin başlangıcından itibaren ilk 3 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sabit abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 51, mobil abonelerin aylık internet kullanımı yüzde 56 arttı. Güçlü haberleşme altyapımızla operatörlerimiz, tüm trafik artışlarını karşılayarak vatandaşlarımıza kesintisiz iletişim sunmaya devam etmektedir. Diğer yandan vatandaşlarımızın artan zorunlu iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözümler de üretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz internet vermeye devam edilecek

Salgın dönemindeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, “Bu sayede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine destek oluyoruz. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile ihtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğimizin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Kovid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespit edildi

Karaismailoğlu, “Siber vatanımızda da gözetimimizi ve hakimiyetimizi büyük bir hassasiyetle sürdürmekteyiz. Son 6 ayda, Kovid ve korona konulu, zararlı yazılım ve oltalama türündeki siber tehditlerle ilgili birçok önleyici faaliyeti yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Kovid-19 ile alakalı 42 adet zararlı yazılım tespiti, 420 komuta kontrol merkezinin engellenmesi, 71 sahte video konferans uygulamasının tespiti ve engellenmesi, uzaktan yönetim servisleri ve ara yüzleri ile ilgili toplamda 5 bin 879 zafiyetin tespiti ve kapattırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yollarda fiber haberleşme

Ulaşımda güvenliğin artırılarak can ve mal kayıplarının azaltılmasını, trafik sıkışıklığının mümkün olduğunca giderilerek karbon salınımının asgariye indirilmesini, hareketliliğin artırılmasını hedeflediklediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, “AUS alanında ihtiyaç duyulacak konularda mevzuat oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ulusal AUS mimarisini hazırlayarak, entegrasyon standartlarını ülkemiz ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulmasıyla koordinasyonu sağlayacak geleceğe dönük ulaşım planlamalarıyla olay yönetimi yapacağız. AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Otopark sorununa akıllı çözüm

Şehirlerde park yeri bulma ihtiyacı dolayısıyla oluşan hareketliliğin, trafik sıkışıklığına neden olan konular arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, “Bu soruna yönelik şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz. AUS teknolojilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen çözümlerin nihai ürüne dönüşümüne katkı sağlayacak bir iş birliği-AUS test ve uygulama koridoru kuracağız. Yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, mobil teknolojiler, robotik, Endüstri 4.0 gibi teknolojilerdeki gelişmelerin AUS sektörü üzerindeki etkileri ve kullanım alanlarına yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yürüteceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız” şeklinde konuştu.