Atiker Konyaspor, Ajax'ı devirdi! 1-0
Hollanda’da kamp yapan Konyaspor, yurt dışındaki 3. hazırlık maçında Ajax'ı 1-0 mağlup etti.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:23
Konyaspor Ömer Ali Şahiner'in 41. dakikadaki golüyle Ajax'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor’un Hollanda kampında Ajax ile oynadığı hazırlık maçı güvenlik nedeniyle canlı olarak yayınlanmadı.
Konyaspor'un ilk 11'i şöyle: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Yatabare, Fofana, Jahovic
Anadolu Kartalı, daha önce oynadığı IAŞI’yı 2-0, Molenbeek’i ise 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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