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Ekonomi Atık ithalatı "yeşil dönüşüm"le azaltılacak
Ekonomi

Atık ithalatı "yeşil dönüşüm"le azaltılacak

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan eylem ve projelere göre atık ithalatına yönelik kota uygulaması daha da geliştirilecek - Döngüsel ekonomiye uyum çerçevesinde yurt içi atık ayrıştırması ve yeşil dönüşüm teşvik edilecek, böylece Türkiye'nin atık ithalatı da azaltılacak - Sıfır Atık uygulamaları ülke genelinde yaygınlaştırılarak geri kazanım oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak - Hazine'ye ait tarım arazilerinin ihtiyaç duyulan ürünlerin ekimi için kiralanması yoluyla tarımsal üretim artırılacak ve atıl kaynaklar kullanıma açılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:26:31 -
Atık ithalatı "yeşil dönüşüm"le azaltılacak

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Atık ithalatına yönelik kota uygulaması daha da geliştirilerek yurt içi atık ayrıştırması ve yeşil dönüşüm teşvik edilecek, böylece Türkiye'nin atık ithalatı da azaltılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile gelecek 3 yıla ilişkin sektörel bazda hedefler de belirlendi.

YEP'te bu hedeflere ulaşılması için izlenecek politika ve tedbirler ile bunlara uyumlu olarak YEP’in temel amaçlarına ve temel makroekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine hizmet eden, uzun vadede bireysel ve toplumsal gelişimi güçlendirmeyi hedefleyen takvimlendirilmiş eylem ve projeler de yer aldı.

AA muhabirinin YEP'ten yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık uygulamaları, "yeşil ekonomi" ve "sürdürülebilir çevre" bakış açısıyla yaygınlaştırılmaya devam edilecek.

Bu kapsamda YEP'ye yer alan eylemlerde ise Sıfır Atık uygulamaları ülke genelinde yaygınlaştırılarak geri kazanım oranının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

- Atıkta "yeşil dönüşüm" teşvik edilecek

Atık ithalatına yönelik kota uygulaması daha da geliştirilerek döngüsel ekonomiye uyum çerçevesinde yurt içi atık ayrıştırması ve yeşil dönüşüm teşvik edilecek, böylece Türkiye'nin atık ithalatı da azaltılacak.

Ayrıca Hazine'ye ait tarım arazilerinin ihtiyaç duyulan ürünlerin ekimi için kiralanması yoluyla tarımsal üretim artırılacak ve atıl kaynaklar kullanıma açılacak.

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