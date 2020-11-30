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Aktüel ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:26:14 -
ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA (AA) - Malatya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Çelik'in yakınları ve meslektaşları katıldı.

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