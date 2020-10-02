ASPİLSAN’ın yeni tesisinin temeli bugün Kayseri’de atılıyor

Yalnızca savunma sanayisi değil, aynı zamanda sivil sektörde de ciddi bir konumda olan ASPİLSAN otomotiv, sivil havacılık, medikal ve robotik sistemler gibi farklı alanlarda bilinir firmalarla iş birliği içerisinde ürünler geliştiriyor ve üretiyor. Türkiye’de seri üretimi yapılmayan lityum iyon pillerini üretecek firma, ürünlerdeki yerli ve millilik oranını önemli ölçüde artırmak için yeni yatırım yaptı. Firmanın, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak, bu çözümleri yerli ve milli olarak sağlayacak yeni tesisi, yalnızca pil üretmeyecek, aynı zamanda kendine özgü pil geliştirmelerini yapabilecek yeteneklere de sahip olacak. Toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulacak tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak. Dışa bağımlılığı azaltacak bu yolda ilk adım olan pil üretim tesisinin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki temel atma töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve üst düzey diğer devlet erkanı ve davetlilerin katılımı ile bugün gerçekleştirilecek.