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Aktüel Asırlık dükkanda üç kuşaktır tescilli Tarsus kebabı yapıyorlar
Aktüel

Asırlık dükkanda üç kuşaktır tescilli Tarsus kebabı yapıyorlar

Mersin'de 1918'den beri hizmet veren asırlık dükkanda, coğrafi işaret tescilli Tarsus kebabı aynı tarifle nesilden nesile aktarılıyor - Restoran sahibi Yusuf Doğaroğlu: - "Allah kısmet ederse torunuma da bu mesleği öğreteceğim. Geleneğimizin bu şekilde devam etmesini istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:02:14 -
Asırlık dükkanda üç kuşaktır tescilli Tarsus kebabı yapıyorlar

MERSİN (AA) - GÜL MELTEM TEMİZ - Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ile oğlu, aile yadigarı 102 yıllık dükkanda coğrafi işaret tescilli Tarsus kebabını müşterilerin damak zevkine sunuyor.

İlçede yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Doğaroğlu, babası ile amcalarının 1918 yılında çırak olarak başlayıp, sonrasında işletmeciliğini aldıkları dükkanda kebapçılık geleneğini oğlu Saygın Doğaroğlu (31) ile sürdürüyor.

Aile yadigarı dükkanın kapılarının sabahın ilk ışıklarıyla açan baba ile oğlu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Tarsus kebabını yapıyor.

Yusuf Doğaroğlu, AA muhabirine, asırlık dükkanda işini severek sürdürdüğünü söyledi.

İş yerinin babasının ardından ağabeyine şimdi de kendisine kaldığını ifade eden Doğaroğlu, "Şu anda dükkanın başında oğlum var, 3 yıldır burada çalışıyor. Allah kısmet ederse torunuma da bu mesleği öğreteceğim. Geleneğimizin bu şekilde devam etmesini istiyorum." diye konuştu.

Kebabın geleneksel tarifini hiç değiştirmediklerinin altını çizen Doğaroğlu, kaliteden ödün vermeden müşterilerine en lezzetli kebabı sunmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

- Öğretmenliği bırakıp babasıyla çalışmaya başladı

Yusuf Doğaroğlu'nun oğlu Saygın Doğaroğlu da 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra ailesinin yanında öğrendiği kebapçılık mesleğine geri döndüğünü anlattı.

Kaliteden ödün vermeden geleneksel lezzetin yapımını sürdürdüklerini aktaran Doğaroğlu, "Hem geleneği hem de mesleği devam ettirmek için sevdiğim işe geri döndüm. Bir işi yapıyorsanız layığıyla yapmanız gerekir. Layığıyla yapmadığınız müddetçe o iş ne size, ne de karşınızdakine herhangi bir fayda sağlamayacaktır. O yüzden mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum." dedi.

Çalışanlardan Ali Turaç da çırak olarak girdiği kebapçı dükkanında 31 yıldır çalıştığını ve aile gibi olduklarını dile getirdi.

Müşterilerden Onur Kılıçağaç, Tarsus kebabı yemek için yıllardan beri Kayseri'den buraya geldiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

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