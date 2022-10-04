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Aktüel Asırlık çınarlar bowlingle eğlendi
Aktüel

Asırlık çınarlar bowlingle eğlendi

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için bowling etkinliği düzenlendi. İlçedeki bir AVM’nin bowling salonuna götürülen yaşlılar kendi aralarında takım kurarak birbirleriyle yarıştırlar. Keyifli anlara sahne olan bowling eğlencesi sonrasında asırlık çınarların neşeli anları ise gözlerine yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 18:57:00 -
Asırlık çınarlar bowlingle eğlendi

YENİ AKİT  ANKARA

Huzurevindeki yaşlılara yönelik hayata geçirilen hizmetleri gönülden yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetlerimizi sündürüyoruz. ‘Sevap merkez bankamız’ olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için diledikleri yere götürüyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Bundan sonra da her nereye gitmek isterlerse oraya götüreceğiz.” dedi.

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