Asgari ücretliye temmuz zammı var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi 2020

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi ise temmuz zammı kendilerine de verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Değişik iş kollarından seçilen 5 işçi temsilcisi, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK ve Kalkınma Bakanlığı’ndan temsilciler ve değişik iş kollarından 5 işveren temsilcisi ile toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 2020 yılının Ocak ayında yapılan zammın tüm yıl için geçerli olacağını, ayrıca Temmuz ayında bir zammın olmayacağını kararlaştırdı.

Meclise sunulan ve asgari ücretliden vergi alınmamasını öneren kanun teklifleri kabul edilmesi durumunda asgari ücretlilere zam olarak geri dönecek. Meclise verilen teklifte asgari ücretlilerden alınan 375 liralık gelir vergisinin alınmaması öneriliyor. Meclis’te teklif kabul edilirse temmuz ayında asgari ücrete zamlar vergi iadesiyle gelecek.

2020 asgari ücret ne kadar?

Brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

2020 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL