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Ekonomi Asgari ücret ne kadar kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 20:13:00 -
Asgari ücret ne kadar kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Enflasyon sebebiyle asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam var?

Asgari ücret ne kadar kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bütün hazırlıklarımızla beraber, elhamdülillah, milletimize doğal gazını da kömürünü de her şeyini hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda, daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza bu doğal gazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içerisindeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum: AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez ve derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” dedi.

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