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Aktüel

Artvin'de kontrolden çıkan otomobil itfaiye araç parkına girdi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:49:48 -
Artvin'de kontrolden çıkan otomobil itfaiye araç parkına girdi: 1 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'de kontrolden çıkan otomobilin itfaiye araç parkına girerek içerideki direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Beyaz'ın kullandığı 16 FE 383 plakalı otomobil, Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bulunduğu binanın bitişiğindeki kapalı araç parkına girdi.

Kazada, araç parkındaki direğe çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Beyaz yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptığı Beyaz, 112 Acil sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, itfaiyenin güvenlik kameralarına da yansıdı.


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