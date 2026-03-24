Artan maliyetler lojistik zincirini tehdit ediyor

Maliyetlerdeki bu keskin yükselişe rağmen nakliye ücretlerinin (navlun) aynı hızda güncellenemediğini ifade eden Kaya, bu dengesizliğin özellikle KOBİ düzeyindeki işletmeleri büyük bir çıkmaza sürüklediğini dile getirdi. Lojistik sektörünün ekonomik çarkların en kritik halkası olduğunu hatırlatan Kaya, bu alanda yaşanacak bir daralmanın sanayi ve ticaret başta olmak üzere tüm ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Sektör temsilcilerinin çözüm beklentilerini de paylaşan Kaya, fiyat politikalarında öngörülebilirlik sağlanması ve küçük ölçekli esnaf için destek paketlerinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Birçok işletmenin kepenk kapatma noktasına geldiğini belirten Kaya, bu tablonun hem istihdam kaybına hem de tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açabileceği konusunda yetkilileri uyardı.