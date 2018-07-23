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Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!

Arsenal, Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:45
Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!

Arsenal, Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir tweet attı.

Arsenal, Unai Emery'nin futbolcuları etrafına topladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Çeşitliliğimiz özel bir kulüp olma nedenimizin büyük bir parçasıdır. Her birlikte! Herkes için Arsenal" diye yazdı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:45
  1. Arsenal
  2. Mesut Özil

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