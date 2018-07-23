Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi Mesut cevabı!

Arsenal, Mesut Özil'in ırkçılık ve ayrımcılık nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklamasının ardından dikkat çeken bir tweet attı.

Arsenal, Unai Emery'nin futbolcuları etrafına topladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Çeşitliliğimiz özel bir kulüp olma nedenimizin büyük bir parçasıdır. Her birlikte! Herkes için Arsenal" diye yazdı.