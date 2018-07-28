Arsenal'dan Mesut Özil'e jest
Uğradığı ırkçı saldırılar sonrası Almanya Milli Takımını bırakan Mesut Özil'e Arsenal jestte bulundu.28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:28
Uluslararası Şampiyonlar Kupasında İngiliz ekibi Arsenal, Fransız Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesinde gözler, yapılan ırkçılığı gerekçe göstererek Almanya Milli Takımından emekli olanMesut Özil'in üzerindeydi.
İNGİLİZLER KAPTAN YAPTI
İngiliz ekibi, Mesut Özil'i maç öncesinde kaptanlığa getirerek onore etti. Maçın hakemi ise düdükten önce Mesut'tan sarı kartına imza atmasını istedi.
KARŞILAŞMANIN İLK GOLÜNÜ ATTI
Öte yandan Mesut, maçın 13. dakikasında Aubameyang'ın asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi.
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