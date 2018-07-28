0553 313 94 23

Arsenal'dan Mesut Özil'e jest

Uğradığı ırkçı saldırılar sonrası Almanya Milli Takımını bırakan Mesut Özil'e Arsenal jestte bulundu.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:28
Arsenal'dan Mesut Özil'e jest

Uluslararası Şampiyonlar Kupasında İngiliz ekibi Arsenal, Fransız Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesinde gözler, yapılan ırkçılığı gerekçe göstererek Almanya Milli Takımından emekli olanMesut Özil'in üzerindeydi.

İNGİLİZLER KAPTAN YAPTI

İngiliz ekibi, Mesut Özil'i maç öncesinde kaptanlığa getirerek onore etti. Maçın hakemi ise düdükten önce Mesut'tan sarı kartına imza atmasını istedi.

KARŞILAŞMANIN İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Mesut, maçın 13. dakikasında Aubameyang'ın asistiyle takımını 1-0 öne geçirdi.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:28
  1. Paris Saint Germain
  2. Mesut Özil
  3. Arsenal
  4. Almanya
  5. Paris

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    1. Fuat Oktay'dan yeni dönem açıklaması!
    2. Arsenal'dan Mesut Özil'e jest
    3. Düğün yolunda feci kaza: 1 kişi öldü,..
    4. Adnan Oktar - odatv ilişkisini deşifre..
    5. Sivas'ta otomobilin çarptığı yaşlı..
    6. Münih Havalimanı kapatıldı! Güvenlik..
    7. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih
    8. Muslera'dan Galatasaray açıklaması!
    9. 3 aylık bebeğini arabada unutup..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın..
    11. Ağrı'da 2 terörist öldürüldü!..
    12. Başkan Erdoğan Hakan Fidan'ı işaret..
    13. Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı
    14. 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    15. Başkan Erdoğan'dan Güney Afrika'da..
    16. Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize’de..
    18. Cami avlusunda uyuşturucudan can verdi
    19. CHP'li Belediye Başkanı, Artı 1 TV..
    20. Başkan Erdoğan'dan Zambiya'ya askeri..
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması