Aristoteles'in Büyük İskender'e yazdığı şifalı toz tarifi! Mideye ve unutkanlığa birebir

Mide ağrısı, unutkanlık, kötü ağız kokusu ve obsesyon... Günümüzde en çok araştırılan sağlık sorunlarının başında geliyor. Fakat aslında bu sorunlar binlerce yıl öncesinde de krallardan askerlere ve halka kadar birçok insanda görülmüş ve şifalı bitkilerden yapılan ilaçlarla deva bulunmuş. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fit Tıbb adlı eserinden Aristoteles'in Büyük İskender'e yazdığı şifalı toz tarifini bir araya getirdik.

Aristoteles'in büyük iskender'e yazdığı şifalı tozun faydaları

Mide bozukluğu, renk solması, kötü ağız kokusu, obsesyon ve unutkanlığa iyi gelir.

Besinleri sindirir ve ferahlık verir.

Aristoteles'in büyük iskender'e yazdığı toz tarifi

Tarçın, Hint tarçını, kakule, Hint ödü, kedi otu, sakız, Kabil Halilesi, sarı yonca, reyhan, hint narı, kimyon, yosun, biber, Hint biberi, zencefil, karanfil, nar taneleri, küçük Hindistan cevizi, amber, kâfur, tabrazad şekeri karışımından toz şeklinde yapılır.