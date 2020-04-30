  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan'da fedakar sağlık çalışanları fidan dikerek moral buldu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:10:17 -
Ardahan'da fedakar sağlık çalışanları fidan dikerek moral buldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, fidan etkinliğinde buluşarak stres attı.

Ardahan Devlet Hastanesi'nin toprak alanında düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir'in yanı sıra Başhekim Onur Coruh, doktorlar, hemşireler ile diğer hastane personeli katıldı.

Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan sağlık çalışanları, fidanları toprakla buluşturarak keyifli zaman geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle sağlık çalışanlarına moral motivasyon sağladıklarını belirterek, "Özellikle bu fidanları bize veren Ardahan Orman İşletme yetkilileri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliği çalışanlarımız sosyal mesafe kurallarına uyarak yaptı. Aynı zamanda iyi de bir moral oldu. Salgınla fedakarca mücadele eden çalışanlarımızı böyle bir etkinlikle anmak istedik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı