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Arda Turan'dan tepkilere cevap: Canları sağolsun...

Başakşehir'in yıldız futbolcularından Arda Turan, Galatasaray maçındaki tepkilere cevap verdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 01:39
Arda Turan'dan tepkilere cevap: Canları sağolsun...

Medipol Başakşehir formasıyla Galatasaray'a ilk kez rakip olan Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Galatasaray, bizden üstün oynadı. Kısmen hak ettikleri bir galibiyet oldu. İyi mücadele ettik ama daha iyi olabilirdik. Emre ağabey ve benim kartlarım agresifliğimizi aldı. Herkesin 5 maçı var, neler olacak göreceğiz. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız." dedi.

Yarışta liderliği kaybetmeleri ve bundan sonrası için görüşü sorulan Arda Turan, "Rakibimiz, bizim önümüze geçti. Haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. 100 yıllık camialara karşı mücadele ediyoruz. Umudumuz son saniyeye kadar var. Takım arkadaşlarımla, verdikleri mücadele nedeniyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

"CANLARI SAĞOLSUN"

Galatasaray taraftarının tepki göstermesiyle ilgili de açıklama yapan Arda Turan, "Canları sağolsun, sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Ülkenin her yerinde bu ıslıklara, sıkıntılara alışığız. Canları sağolsun." ifadelerini kullandı.

Form durumu hakkında da sorulan soruya yanıt veren Arda Turan, "Sezon başı kampı geçirmeye ihtiyacım var. İnşallah eski Arda'yı sonra izleteceğim. Başakşehir'de çok güzel bir aile var, sadece futbolu konuşan bir ekip var ve burada olmak için mutluyum. İnsanlar bizler için bir kılıf buluyor, asın olsun, magazin olsun. Bunlar oluyor. İnşallah şampiyon oluruz ve Şampiyonlar Ligi'ne gideriz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 01:39
  1. Arda Turan
  2. Galatasaray
  3. Başakşehir

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