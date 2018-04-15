Arda Turan'dan 'Fatih Terim' ve 'ıslık' cevabı!

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray bizden iyi oynadı"

"İyi bir mücadele oldu, temposu yüksek bir mücadele oldu. Galatasaray bizden iyi oynadı, kısmen hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum."

"Umudunuz var"

"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 5 maç var, 5 maçı kazanmak istiyoruz. Takım iyi gidiyor. Biz futbolun doğrularını yapmaya ve doğru oynamaya çalışıyoruz. Rakibimiz bizim önümüzde geçti. 100 yıllık kulüplere karşı bir organizasyon, bir sistem takımıyız. Önce Kayseri'yi geçip, önümüze bakacağız. Umudumuz var. Bu takımı buraya nasıl getirdiysek, bu hikayeyi yazmaya devam edeceğiz."

"Ülkenin her yerinde bu ıslıklara alışığız"

"İnsanlar için değil, Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Çok ıslıklandım daha önce de. Biz ülkenin her yerinde bu ıslıklara alışığız, canları sağolsun."

"İnsanlar dışarıdan bir kılıf buluyorlar"

"Sürekli insanlar dışarıdan bir kılıf buluyorlar. Normaldir ülkenin şartları. Magazindir, gazetesidir... Biz yolumuza bakıyoruz."

“Fatih Terim’i görseydim, selam da verirdim”

Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelmemesinin sorulması Turan, “Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim” diye cevap verdi.

"Hiçbir kırgınlığım yok"

Basın mensuplarına konuşan Arda: "Hiçbir kırgınlığım yok. Ben kalbimi biliyorum. Bu kulüpte yetiştim, dünyanın büyük kulüplerine gittiğimde de bunu sürekli söyledim. Bugüne kadar söylediğimin de arkasındayım. Ben hangi bir polemik konusu olmak istemiyorum. Eski bir Galatasaray oyuncusu olarak buradaydım. Bundan sonra da şampiyonluk için İyi mücadele edeceğiz. Ben bu kulübe para kazandırarak gittim. Dünyanın en iyi kulüplerine gidince de, burası için 'benim evim' dedim. Şartlar böyle gelişti. Sizler de gerçekleri biliyorsunuz ama söyleyemezsiniz, size de hak veriyorum. Hakem hem kararlarını, hem yönetim tarzını bir izlesin, değerlendirsin" dedi.

'100 kere milli olmuş, Avrupa'da kupa kazanmış biri...'

"Burası benim yuvam. Canları sağolsun Hayatımı Allah için yaşıyorum, gerçekleri Allah biliyor. Islık olur, protesto ederler. Hiç üzülmedim alışığım aslında 100 kere milli olmuş Avrupa'da kupa kazanmış biri Türkiye'de her yerde ıslıklanıyor. İnşallah Cengiz ya da Enes yaşamaz"

"Hep hata yaptık yanlışları karşı taraf yaptı"

Biz de hatalar yaptık. Kendi adıma geri dönüp baktığım zaman hep hata yaptık yanlışları karşı taraf yaptı. Türkiye'nin en büyük stadyumlarından birine gelince protesto olacaktır normaldir. Avrupa senaryosunu yaymamız lazım. Nisan ayında Avrupa kupalarına gidebilmemiz lazım bu bütçelerin karşılığı bu değil bana göre. Bizim durumumuzdaki oyuncuların hakem hakkında konuşması olmaz ama hakem izlesin kendini değerlendirsin. Ben kalbimi biliyorum, burada yetiştim. 12 yaşında 24 yaşına kadar burada yetiştim. Dünya'nın en büyük kulüplerinde bile buraya evim dedim. Ben herhangi bir polemik konusu olmak istemiyorum. Bugün takımımız kaybetti ve ben takımın lider oyuncularından biri olarak kalan maçları kazanmak için çalışacağız