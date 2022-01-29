  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 18:23:00 -
Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay