Arazi kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu mahallesinde iddiaya göre, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Yerel basının aktardığına göre, kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.