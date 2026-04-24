Arazi anlaşmazlığında baltalı, sopalı kavga! 4 yaralı

Arazi anlaşmazlığında baltalı, sopalı kavga! 4 yaralı

İnegöl’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, saat 23.00 sıralarında kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya Yasin D. (29) ve Özgür S. (40), arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumet nedeniyle daha önce mahkemelik oldu. Dava devam ederken İstanbul’da yaşayan Yasin D., üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Sarıpınar Mahallesine gelip, geçmiş davada Özgür S. lehine şahitlik yapan Yüksel C. (39) ile tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma yakınlarının da katılmasıyla baltalı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yasin D. ile Mustafa S. İnegöl Devlet Hastanesi’ne, Osman C. ile Yüksel C. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23