Aracı olan olmayanlar dikkat! Mercedes-Benz ilan etti: G-Class için daha ufak bir versiyon gelecek! O tarihte

Mercedes-Benz, Almanya merkezli bir kaynağa göre 2026 yılında pazara normalden daha ufak boyutlu bir G-Class versiyonu çıkaracak. Adının henüz kesin olmasa da GLG-Class olabileceği iddia edilen bu araç, daha ufak boyutlu olmasıyla çok daha fazla kişiye hitap edebilir, şehir içi kullanımı özelinde daha rahat bir seçenek olabilir. MMA platformunu temel alacağı gelen bilgiler arasında yer alan model, 2026 yılında lanse edilecek olmasına rağmen sadece elektrikli olmayacak. Kaynaklara göre ufak G-Class için tamamen elektrikli yanında içten yanmalı motor seçenekleri de sunulacak. 500 km’ye kadar menzil getireceği iddia edilen aracın arkasındaki itici gücün, Mercedes CEO’su Ola Kallenius olduğunu söylüyor. Aktarıldığı kadarıyla önemli isim, ikonik G-Serisi’nde sunulacak daha kompakt bir versiyonun marka başarısına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor. CEO bundan haklı çünkü mevcut G-Class, çok yüksek fiyatlarına rağmen en çok talep gören Mercedes araçlar arasında olmaya devam ediyor. Bu aracı tüketiciler birçok ülkede ancak uzun süre sıra bekleyerek alabiliyor.

Bu arada w.log-com'un aktardığı haberde: G-Serisinin elektrik dönüşümü kapsamında 2024 yılı itibarıyla Mercedes EQG de gelecek. Halen aktif olarak test aşamasında yer alan araç, en son bir “tank dönüşü” ile gündeme gelmişti. Özellikle kaygan zeminler (Burada odak nokta toprak / kum üstü) için hazırlanan bu sistem, aracın olduğu yerde sabit şekilde dönmesine imkân tanıyor. Belirli durumlarda ve dar bölgelerde tam geriye dönüş için büyük bir kolaylık sağlayacak bu özellik, her tekerin arkasındaki bağımsız olarak kontrol edilebilen elektrik motorları sayesinde gerçek olabiliyor.