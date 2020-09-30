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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 11 kuruş zam bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:44:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Döviz fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar sonrası benzin fiyatlarında da aşağı ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Son günlerde döviz fiyatlarında meydana gelen yükselme benzin fiyatlarında da yükselmeye neden oluyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, şirketler ve kentlere göre küçük de olsa değişiklikler gösterebiliyor.

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