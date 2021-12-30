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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber: 68 kuruş zam yapıldı
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber: 68 kuruş zam yapıldı

EPGİS'ten alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 68 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 19:53:00 -
Araç sahiplerine kötü haber: 68 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 68 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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