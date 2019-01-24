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Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren indirimli olacak

Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litrede 5 kuruş indirime gidildiği bildirildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 17:02
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren indirimli olacak

Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litrede 5 kuruş indirime gidildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  1. LPG
  2. LPG fiyatları
  3. LPG indirimi
  4. akaryakıt indirimi

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  • efeefe29 dk önce
    Vay anasini 5 kurus, allah hukumetimizden razi olsun
  • uyan tcuyan tc37 dk önce
    çok büyük indirim olmuş. yarısını geri alsın akp. naylon poşetede zam yapsın çok ucuz en az 1 tl olsun naylonlar. naylon parti akp

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