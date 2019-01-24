Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren indirimli olacak
Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litrede 5 kuruş indirime gidildiği bildirildi.
24 Ocak 2019 Perşembe 17:02
Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda litrede 5 kuruş indirime gidildi.
Ayrıntılar gelecek...
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