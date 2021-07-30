AOSB Bölge Müdürlüğü: Derin bir üzüntü içindeyiz!

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan o açıklama;

Ülkemizin birçok farklı noktasında aniden başlayan orman yangınları karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı yakılan bu ateşi, toplum olarak el birliğiyle söndüreceğimize, bu acı günlerin üstesinden hep birlikte geleceğimize olan inancımız tamdır.

Ülkemizi yangın yerine çevirenlere karşı dün olduğu gibi bugün de toplum olarak dimdik ayakta duracak, el birliğiyle bu zor günleri atlatacağız.

Çünkü #DoğaHepimizin! ve biz #BirlikteGüçlüyüz

Saygılarımızla

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi

Bölge Müdürlüğü