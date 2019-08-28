AÖL öğrenci kimliği almak istiyorum, nereden ve ne zaman alabilirim? Açık Lise öğrencileri öğrenci kimlik belgesini nasıl ve nereden alır? AÖL öğrencileri öğrenci kimliği ile ilgili detayları merak ediyor. 2019 AÖL öğrenci kimliği almak istiyorum, nereden ve ne zaman alabilirim? İşte yanıtı...

AÖL öğrenci kimliği almak istiyorum, nereden ve ne zaman alabilirim?

Öğrenci Kimlik Kartları 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren sistem üzerinden basılmakta. Öğrencilik durumu aktif ve sitem üzerinde standartlara uygun resmi bulunan öğrencilerimizden,

a) Arşiv bilgisi Açık Öğretim Lisesi olan öğrenciler, kayıt yeniledikleri Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden,

b) Arşiv bilgisi Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde olan öğrenciler ilgili Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce

öğrenci kimlik belgeleri düzenlenecektir.

Öğrenciler öğrenci kimliğini aldığı kurumun okul aile birliği hesabına veya makbuz karşılığı ödeyecekleri 5 TL karşılığında kimliklerini pvc ile kaplanmış olarak alabileceklerdir. Pvc ile kaplanmadan teslim edilen öğrenci kimlik kartlarına ücret ödenmeyecektir.

AÖL öğrenci belgesi nasıl alınır?

AÖL ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenci belgesi almak isteyen öğrenciler T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ana adı, baba adı, öğrenci numarasını belirttikleri bir dilekçeyle birlikte bulundukları yerdeki irtibat bürolarına başvurmak suretiyle alabilirler.