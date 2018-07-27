Antalyaspor'a dev stoper Jawad El Yamiq!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Stoper arayışlarını Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda sürdüren Antalyaspor aradığı ismi İtalya'da buldu.

Antalyaspor İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Jawad El Yamiq'in İtalyan ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Rizespor'un da El Yamiq için nabız yokladığı belirtildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR