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Aktüel Antalya'da tartıştığı yöneticiyi yaralayan kiracı gözaltına alındı
Aktüel

Antalya'da tartıştığı yöneticiyi yaralayan kiracı gözaltına alındı

Antalya'da bir apartmanda kiracı tarafından bıçaklanan yönetici yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 23:46:00 -
Antalya'da tartıştığı yöneticiyi yaralayan kiracı gözaltına alındı

Antalya'da bir apartmanda kiracı tarafından bıçaklanan yönetici yaralandı.

İddiaya göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman A, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitti. Bu sırada yönetici ile Necati K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necati K, Osman A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralı apartman yöneticisi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında özel hastaneye kaldırıldı.

Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Necati K. ise polis merkezine götürüldü.

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