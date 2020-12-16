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Aktüel Antalya'da sağanağın ardından hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor
Aktüel

Antalya'da sağanağın ardından hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

Kent merkezi ile ilçelerinde dolu, fırtına ve kuvvetli sağanaktan zarar gören sera ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor - Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp: - "Şu ana kadar yapılan tespitlere göre Antalya'nın 8 ilçesinde 30 mahallede 787 çiftçi zarar gördü. 4 bin 400 dönüm kapalı sera, 9 bin 500 dönüm de açık alanda hasar oluştu"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:38:07 -
Antalya'da sağanağın ardından hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, hasar tespitine göre, dolu, fırtına, sel ve su baskınlarından 787 çiftçinin zarar gördüğünü, 4 bin 400 dönüm kapalı serada, 9 bin 500 dönüm açık alanda hasar oluştuğunu bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli sağanak ve dolunun ardından kent merkezi ve ilçelerdeki zarar gören seralarda, meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Çiftçiler de seraların içine dolan suyu tahliye etmeye, ürünlerinin bakımını yapmaya çalışıyor.

Kaş ilçesinde belediye ekipleri, zarar gören bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, ilçede 5 gün etkisini sürdüren sağanak sonrası Uğrar ve Kasaba mahallelerinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Ekiplerin üreticilerin mağdur olmaması için bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ulutaş, ilk belirlemelere göre ilçede 75 dekar serada hasar oluştuğunu ifade etti.

Uğrar Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz da belediyeden dört ekiple mahallelerinde hasar olan bölgelerde çalışma yapıldığını bildirdi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise sahada çalışmaları sürdürdüklerini, yağışlar kısa sürede şiddetli olduğu için hasar oluşturduğunu belirtti.

- "Dolu, sağanak ve fırtınadan bazı seraların üzeri açıldı"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp da hasar tespit çalışmalarının birkaç gün süreceğini ifade etti.

Ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Alp, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, Antalya'nın 8 ilçesinde 30 mahallede 787 çiftçi zarar gördü. 4 bin 400 dönüm kapalı sera, 9 bin 500 dönüm de açık alanda hasar oluştu. Ne kadar hasar oluştuğu çalışmalar bitince belli olacak. Açık alanda sadece meyve değil, marul, maydanoz gibi yeşillikler, prasa, lahana, patlıcan, biber gibi ürünler de var. Dolu, sağanak ve fırtınadan bazı seraların üzeri açıldı. Çiftçi, serasının üzerini kapatamazsa üretim yapamaz. Tahliye kanallarının da kepçeler yardımıyla temizlenmesi lazım, değilse ikinci yağışta da su baskınları meydana gelir."

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