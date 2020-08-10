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Aktüel

Antalya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:59:16 -
Antalya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muhammet Er (28) yönetimindeki 07 ACG 41 plakalı otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Sadi Çalışkan (58) idaresindeki 07 BMK 80 plakalı minibüsle çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Çalışkan'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Er, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışkan'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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