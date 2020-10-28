  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:52:00 -
Antalya'da lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram esrar ele geçirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lahmacun arasına gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, rutin yol kontrollerinde durdurdukları bir otobüste arama yaptı.

Aramada yolculardan M.Y'ye ait poşetteki lahmacunun arasına gizlenmiş 800 gram esrar maddesi bulundu.

M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin narkotik köpeklerinin kokusunu almasına engel olmak için uyuşturucuyu lahmacun arasına koyduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay