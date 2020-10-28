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Aktüel Antalya Okçular Tekkesinin Mevlid Kandili programında ok atışları yapıldı
Aktüel

Antalya Okçular Tekkesinin Mevlid Kandili programında ok atışları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:41:57 -
Antalya Okçular Tekkesinin Mevlid Kandili programında ok atışları yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Okçular Tekkesince düzenlenen Mevlid Kandili programı kapsamında tekke kemankeşleri dualar eşliğinde ok atışı yaptı.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki tekke binasında gerçekleştirilen program, hatim duası ile başladı. Daha sonra talimgaha geçen kemankeş ve davetliler, burada dualar eşliğinde ok atışı gerçekleştirdi.

Programda konuşan Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in doğumu vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan liderliğinde, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Uçar, kuruldukları günden bu yana en hassas durumlarda dahi milli bir duruş sergilediklerine dikkati çekti.

Son günlerde Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik yapılan saygısızlıklara da tepki gösteren Uçar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Fransa olmak üzere Türkiye ve İslam düşmanı olan markaları boykot etmeye ve bu duruşa destek olmaya devam edeceğiz. Kimsenin, başkasının inancına saygısızlık yapma hakkı yoktur. Kimsenin İslam'ın kadim değerlerine ve Peygamber Efendimize hakaret hakkı yoktur. İslam'a hakaret bize hakarettir. Ümmetin lideri olarak gördüğümüz sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret bu ülkede yaşayan herkese hakarettir. Antalya Okçular Tekkesi olarak yapılan tüm hakaret ve saldırıları şiddetle kınıyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise anlamlı bir programda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, herkesin kandilini kutladı.

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