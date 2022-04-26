Antalya Emniyet Müdürü Ulucan’dan gazi polise vefa ziyareti

YENİ AKİT /ANKARA

Suriye’de görevi sırasında terör örgütlerinin saldırıları sonucunda yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan polis memuru Başyurt Dabağ’a Antalya emniyet Müdüründen anlamlı ziyaret.

Antalya emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Suriye’de görev yaptığı sırada terör saldırısı sonucu yaralanan gazi polis memuru Başyurt Dabağ taburcu oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dabağ’ı Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan ziyaret etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşılırken, “İl Emniyet Müdürümüz Sn. Mehmet Murat Ulucan, geçici olarak Suriye'de görev yaptığı esnada terör örgütlerince yapılan saldırıda yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi sürecini bizzat takip ettiği Polis Memuru Başyurt Dabağ’ın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmesiyle birlikte personelimiz ve eşi Nurhan Dabağ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, geleceğimiz ve değerlerimiz için gece gündüz hiç durmadan çalışan Teşkilatımızın bu Ülke için bu Millet için canını ortaya koymaktan vazgeçmeyeceğini yineledi. İl Emniyet Müdürümüz Sn. Mehmet Murat Ulucan yapmış olduğu ziyaretler vesilesi ile aynı saldırıda şehit olan kahraman Özel Hareket Polisimiz Aytaç Altunörs’e ve tüm Şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diledi.” ifadeler kullanıldı.