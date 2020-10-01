  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Antalya charter uçuşta Mayorka ve Girit'i geride bıraktı
Ekonomi

Antalya charter uçuşta Mayorka ve Girit'i geride bıraktı

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz: - "Antalya'ya 4 bin 647 charter uçuşla 28 ülkeden 967 bin 855 misafir geldi. Akdeniz ülkelerinde hiçbir havalimanı eylül ayında Antalya yoğunluğunda değildi" - "Yılın en yoğun gelişi 26 Eylül'de 43 bin 86 misafirle gerçekleşti"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:07:58 -
Antalya charter uçuşta Mayorka ve Girit'i geride bıraktı

ANTALYA (AA) - Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 4 bin 647 uluslararası charter uçuşla Mayorka, Girit, Rodos, Dubrovnik gibi Akdeniz'deki rakiplerini geride bıraktı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Antalya'nın Akdeniz ülkeleri arasında en fazla talep gören turizm kenti olduğunu söyledi.

Eylülde yurt dışından Antalya'ya 4 bin 647 uluslararası charter uçuşu gerçekleştiğini aktaran Yavuz, uçak doluluk oranının ise yüzde 91 olduğunu bildirdi.

Charter uçuşlarına göre Antalya Havalimanının yabancı rakiplerine göre eylülü daha yoğun geçirdiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Eylülde Mayorka'ya 2 bin 868, Girit'e 2 bin 4, Rodos'a 1026 ve Dubrovnik'e 327 uçuş gerçekleşti. Antalya'ya ise günde ortalama 155 uçuşla eylülü bitirdi. Antalya'ya 4 bin 647 charter uçuşla 28 ülkeden 967 bin 855 misafir geldi. Akdeniz ülkelerinde hiçbir havalimanı eylül ayında Antalya yoğunluğunda değildi. Mesela yılda 15 milyon turistin gittiği Mayorka'da bu sene bu sayının beşte biri gerçekleşmedi."

Eylülde de Rusya'nın en fazla turist gelen ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını, bu ay 10765 uçuşla 498 bin 355 misafirin geldiğini belirten Yavuz, ağustosa göre eylülde Rus misafir artışının yüzde 37 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Rusya'dan sonra en fazla turistin geldiği ikinci ülkenin Ukrayna olduğuna değinen Yavuz, 779 uçuşla 154 bin 659 Ukraynalı misafirin kente geldiğini bildirdi.

Antalya'ya İngiltere'den 528 uçakla 87 bin 914, Almanya'dan 619 uçakla 79 bin 278, Polonya'dan da 151 uçakla 27 bin 454 turistin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Yavuz, "Yılın en yoğun gelişi 26 Eylül'de 43 bin 86 misafirle gerçekleşti." bilgisini paylaştı,



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğu..
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay