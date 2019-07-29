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Anne sütü nasıl ve kadar süre saklanır?

Anne sütünü bozulmadan oda sıcaklığında ve buzdolabında ne kadar süre muhafaza etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte, annelerin merak ettiği tüm soruların yanıtı burada…

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
Anne sütü nasıl ve kadar süre saklanır?

Anne sütü özellikle ilk 6 ay bebekler için son derece kıymetlidir. Bu nedenle anneler, çalışıyor olsalar dahi kesinlikle bebeklerini emzirmeliler. Gün içinde çalışan anne sütünü sağmalı ve bebeğinin gün boyu içebilmesi için muhafaza etmelidir.

Anne sütü nasıl sağılır?

Anne sütünü sağmak için eczanelerden veya medikal ürünler satan dükkanlardan pompa satın alabilirsiniz. Bu pompaların kimisi manuledir kimi ise motorludur. Hangisi daha pratik diye soracak olursanız; bu tamamen sizin kullanım şeklinizle ilgilidir. Manuel pompalar uygun fiyatlara satılırken şarjlı olanların fiyat aralığı oldukça geniş.

Emzirmek önemli!

Sütünün kesilmemesi, hatta artması için annenin her gün bebeğini emzirmesi çok önemli. Eskilerin de söylediği gibi bebek emdikçe süt artar. Günümüz koşullarında annelerin de büyük bölümü iş gücü arasında yer alıyor. Bu durum ise özellikle ilk aylarda bebeğin emzirilmesiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Anne çalışıyorsa ya da sütü çok geliyorsa bu nedenle sütü sağıp uygun kaplarda saklamalıdır. Anne sütü saklama kapları ya da poşetlerinden gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

Anne sütü nasıl depolanmalı?

Anne sütlerini saklama kapları içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Ancak söz konusu kapların içerisine aldığınız sütleri tek kullanımlık ölçülere bölüştürmeniz bebeğiniz için çok daha iyi olacaktır.

Anne sütü ne kadar süre saklanabilir?

Oda sıcaklığında anne sütü altı saate kadar tazeliğini korur. Ancak yaz sıcaklarında anne sütünü 4 saatten fazla oda sıcaklığında muhafaza etmemek çok önemlidir. Anne sütü saklama çantalarında ise sütü 24 saat tutabilirsiniz.

Anne sütü buzluğa atılır mı?

Anneler şayet sütleri fazlaysa bunları sağıp derin dondurucuda gönül rahatlığıyla saklayabilir. Anne sütü buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebilir. Derin dondurucuda ise anne sütü 12 aya kadar muhafaza edilebilir. Elbette bebeğiniz için bu sütü 12 ay bekletmemeniz çok daha faydalı olacaktır.

Anne sütü nasıl çözdürülmeli?

Dondurulmuş anne sütünü ısıtılırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Anne sütü asla ocakta ısıtılmamalıdır. Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga fırın da kullanılmamalıdır. Ilık ya da sıcak suyun içerisine anne sütü saklandığı kapla birlikte yerleştirilmelidir. Kısacası benmari usulüne benzer şeklinde anne sütü ısıtılmalıdır. Ama bu yöntem sırasında alttaki su kesinlikle kaynatılmamalıdır.  Tam bir benmari usulü olmasa da ona yakın bir ısıtma yöntemidir. Süt ısınınca yavaş hareketlerle karıştırılmalıdır. Çünkü süt çözülürken üzerinde kaymak tabakası oluşacaktır. Karıştırma işlemi hem bu kaymağın dağılmasına hem de ısının eşit bir şekilde yayılmasına yardımcı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
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