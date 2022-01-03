  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Anne kurabiyesi tarifi. Anne kurabiyesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Anne kurabiyesi tarifi. Anne kurabiyesi nasıl yapılır?

Dışı kıtır içi yumuşacık olan anne elinden çıkmış gibi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 14:11:00 - 2022-01-03 14:15:47
Anne kurabiyesi tarifi. Anne kurabiyesi nasıl yapılır?

Anne Kurabiyesi nasıl yapılır?

Anne Kurabiyesi Malzemeler;

  • 2 yumurta birinin sarısını üzerine kullanmak için saklayın.
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 limon veya portakal kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 4,5 su bardağı un

Anne Kurabiyesi Yapılışı;

Yumurta, yoğurt, şeker, sıvı yağ ve portakal kabuğu rendesi bir kabın içerisine koyarak karıştırın. Kabartma tozu, un ve vanilya ilave ederek kulak memesi kıvamına gelen bir hamur yoğurun. Unu azar azar dökün, hamurunuzun sert olmaması gerekir. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hamuru yuvarlayın. Yumurta sarısı sürdüğünüz hamurunuzu şekere batırın. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin 180 derecede 20 dakikada pişirin. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay