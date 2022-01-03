Anne kurabiyesi tarifi. Anne kurabiyesi nasıl yapılır?
Dışı kıtır içi yumuşacık olan anne elinden çıkmış gibi.
Anne Kurabiyesi nasıl yapılır?
Anne Kurabiyesi Malzemeler;
- 2 yumurta birinin sarısını üzerine kullanmak için saklayın.
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 su bardağı şeker
- 1 limon veya portakal kabuğu rendesi
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 4,5 su bardağı un
Anne Kurabiyesi Yapılışı;
Yumurta, yoğurt, şeker, sıvı yağ ve portakal kabuğu rendesi bir kabın içerisine koyarak karıştırın. Kabartma tozu, un ve vanilya ilave ederek kulak memesi kıvamına gelen bir hamur yoğurun. Unu azar azar dökün, hamurunuzun sert olmaması gerekir. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak hamuru yuvarlayın. Yumurta sarısı sürdüğünüz hamurunuzu şekere batırın. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin 180 derecede 20 dakikada pişirin. Afiyet olsun.