  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba sözler: MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi!

Kılıçdaroğlu bile bu kadarını akıl edememiştir! CHP’li Murat Emir’den akılalmaz iftira

Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren şerefsizden şok sözler

Katarlı isim bombayı patlattı: Türkiye ve Mısır arasında o anlaşma yapılırsa bölgede tüm ezberler bozulur

Antalya'daki tarihi 'Saat Kulesi'nde büyük skandal! Vay namussuzlar vay

Milletin gözüne gözüne soktuğunuz yetmedi mi Acun! Survivor'da bir skandal daha

Başkan Erdoğan'ı suçlayan Esed'den skandal çağrı!

Sözcü gazetesi yine rezil kepaze oldu! Bunlar uçaktan da yüksekte uçuyor

Türkiye için "Endişeliyiz" sözleri: Tüm şehirlere dağılabilir

İyi Partili isim, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu
Aktüel Ankara Valiliği’den yağış uyarısı
Aktüel

Ankara Valiliği’den yağış uyarısı

Ankara Valiliği resmi internet adresi üzerinden Ankaralı vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:35:00 -
Ankara Valiliği’den yağış uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara Valiliği resmi internet adresi üzerinden Ankaralı vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay