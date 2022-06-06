Ankara Valiliği’den yağış uyarısı
Ankara Valiliği resmi internet adresi üzerinden Ankaralı vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara Valiliği resmi internet adresi üzerinden Ankaralı vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Valilik tarafından yapılan uyarıda, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.