  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Üniversitesi, Büyük Önder Atatürk için düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğraflarını paylaştı
Aktüel

Ankara Üniversitesi, Büyük Önder Atatürk için düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğraflarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:15:58 -
Ankara Üniversitesi, Büyük Önder Atatürk için düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğraflarını paylaştı

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinden oluşan üniversite arşivindeki fotoğrafları paylaştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinde çekilen ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinde tutulan 36 fotoğrafın birçoğunun ilk kez gün yüzüne çıktığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki
Gündem

MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay