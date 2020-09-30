  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi:
Ekonomi

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi:

"Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ilerlediğimiz sürece, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:43:25 -
Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz YEP'i değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ilerlediğimiz sürece, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan YEP'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin işsiz kaldığı bir buhran geçirildiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Belki de asırlar sonra bile konuşulacak ders çıkarılacak bu dönemin etkileri ancak yıllar sonra tam olarak anlaşılacak. Bu zorlu süreçte, destek ve teşviklerin de etkisiyle mümkün olan en az düzeyde zarar görerek ilerlemeye devam ediyoruz. Bu desteklere ek olarak, ayakları yere basan, titizlikle hesaplanmış bir ekonomik model olan YEP çerçevesinde hareket edersek, dünyanın geri kalanından pozitif ayrışacağımıza inanıyorum. Türk iş dünyası olarak, bize düşen, atılan doğru adımları desteklemek ve belirlenen hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışmaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu
Gündem

Köşeye sıkışan işgalci Ermenistan S-300'leri devreye soktu

Azerbaycan ordusunun etkin operasyonları sonucu ağır yara alan ve stratejik noktaları tek tek kaybeden işgalci Ermenistan'ın S-300 füze sist..
Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler
Gündem

Türkiye dünyaya duyurdu: Ateşkesi ihlal ettiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetli bir şekil..
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay