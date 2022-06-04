Ankara atlı polislerle caydırıcılığı artırıyor

YENİ AKİT ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından Ankara’nın çeşitli noktalarında görev alan atlı polislerin görüntülerini paylaşarak, “Hem sempatik, hem caydırıcı” başlığını attı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların yoğun olduğu park, bahçe ve meydanlarda bir birinden güzel görüntüleriyle atlı polisleri devreye soktu. Özellikle suçluya caydırıcı olan, bir o kadarda sempatik görüntüsüyle çocukların ilgi odağı olan atlı polisler bir çok vatandaşın öz çekim yapmasına da izin veriyorlar. Emniyet Müdürlüğü ilginin daha da artması için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atlı polislerin fotoğraflarını paylaşırken, “Hem sempatik Hem caydırıcı. Atlı Polis Birliklerimiz asayiş ve güvenliği sağlamak için devriyede…#AnkaraEmniyet #AtlıBirlik #Polis” ifadelerini kullandı.